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Metroda tedirgin eden yolculuklar devam ediyor

Metroda tedirgin eden yolculuklar devam ediyor

Yapılan uyarılara, alınan önlemlere rağmen metroya binenler yine koronavirüs önlemlerine rağmen sıkışık halde yolculuk etmek zorunda kaldı.