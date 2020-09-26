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    Metroda tedirgin eden yolculuklar devam ediyor

    Metroda tedirgin eden yolculuklar devam ediyor

    Yapılan uyarılara, alınan önlemlere rağmen metroya binenler yine koronavirüs önlemlerine rağmen sıkışık halde yolculuk etmek zorunda kaldı.
    • DHA
    • 26.09.2020 - 12:36
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    Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu taşınmasının yasaklandığını açıklamıştı.

    METROLARDA VAZİYET KÖTÜ

    Görüntüler, dün akşam saatlerinde Yenikapı-Kirazlı metrosunda kaydedildi.

    Sabah ve akşam saatlerinde yoğun olan Kirazlı metrosuna binenler özellikle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki aktarmalarla birlikte kendilerine adım atacak yer bulmakta zorlandı. Yolcular, sefer sayısının arttırılmasını istedi.

    Metroda tedirgin eden yolculuklar devam ediyor VİDEO

    Metroda tedirgin eden yolculuk -1

    Metroda tedirgin eden yolculuk -2

    Metroda tedirgin eden yolculuk -3

    Metroda tedirgin eden yolculuk -4

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