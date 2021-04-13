Metropolitan Museum of Art nerede? Google'da Doodle olan Metropolitan Museum of Art hakkında bilgiler..

Metropolitan Museum of Art nerede? Google'da Doodle olan Metropolitan Museum of Art hakkında bilgiler..

Dünyanın en ünlü müzelerinden biri olan Metropolitan Museum of Art, Google'da Doodle olmasının ardından merak konusu oldu. Peki, Metropolitan Museum of Art nerede, özellikleri neler?

13 Nisan Salı günü yani bugün Google, yaptığı Doodle ile birlikte Metropolitan Sanat Müzesi’nin kuruluşunun 151. yıldönümünü kutluyor.

Bugün Google'da arama yapmak isteyen kullanıcılar, Metropolitan Museum of Art'ın doodle ile karşılaştı. Bunun üzerine dünyanın en ünlü müzeleri arasında yer alan Metropolitan Museum of Art hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

Peki, Metropolitan Museum of Art nerede? İşte, Google’a Doodle olan Metropolitan Sanat Müzesi (Metropolitan Museum of Art) hakkında bilgiler..

METROPOLİTAN MUSEUM OF ART NEREDE?

Dünyanın en büyük ve önemli müzelerinden biri olan The Metropolitan Museum of Art (The Met-Metropolitan Sanat Müzesi), ABD New York, Manhattan’daki Central Park’ın yanında yer almaktadır.

The Cloisters adı verilen Orta Çağ sanatını barındıran bölümüyle ünlü olan bu müzede; eski doğu, Mısır, Yunan ve Roma dönemlerine ait birçok eser bulunmaktadır.

Avrupa orta çağ koleksiyonunun bir bölümü ise Manhattan'ın kuzey ucundaki ek binadadır. Batı resim sanatının öne çıkan isimlerine ait tablolar da bulunan bu müzede, bir araştırma kitaplığı, çocuklar için bir bölüm ve etkin bir eğitim sergisi yer almaktadır.

METROPOLİTAN MUSEUM OF ART TARİHÇESİ

New York Eyalet Yasama Meclisi, sanat ve sanat eğitimini Amerikan halkına ulaştırmak isteyen iş adamları, düşünürler ve sanatçılardan oluşan bir kolektif tarafından oluşturulan Metropolitan Sanat Müzesi'nin kurulmasını onaylamıştır.

Kısa bir süre sonra müze ilk parçası olan bir Roma lahitini almış ancak iki yıl sonra 20 Şubat 1872 tarihinde Metropolitan Sanat Müzesi ilk Beşinci Cadde mekanının kapılarını açmıştır.

Ertesi yıl, müze bu konum dışında şehrin başka bir yerindeki bir konağa taşınmış ve son olarak, 1880 yılında Metropolitan Museum of Art, Fifth Avenue'deki Museum Mile'ın bir parçası olan şu anki bulunduğu yere taşınmıştır.

ABD'nin en büyük müzesi ve New York'un en çok ziyaret edilen turistik merkezi olan MET, toplam 702.516 ziyaretçiyle, müze tarihinin en çok ziyaret edilen 10 sergisi arasına girmiştir.