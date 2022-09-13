MetroPOLL yöneticisi Sencar'dan 'Mansur Yavaş' yorumu

MetroPOLL Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı aday olması durumunda, "Erdoğan onu çok kısa bir sürede perişan eder" açıklamasında bulundu.

2023'te yapılacak seçimlere az bir zaman kaldı.

Cumhur İttifakı'nda adayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacağı açıklanırken Millet İttifakı'nda aday karmaşası sürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı öne çıksa da Mansur Yavaş ismi de özellikle İyi Parti cephesinde dillendiriliyor.

Yavaş'ın adaylığı, bu kez de MetroPOLL Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar tarafından ele alındı.

"Mansur Yavaş henüz yıpranmadı, korunaklı bölgesinde duruyor"

Sencar, Yavaş’ın henüz Erdoğan karşısına çıkmadığı için yıpranmadığını, hem iktidarın hem de muhalefetin korunaklı bölgesinde olduğu için yüksek potansiyelli gözüktüğünü ve Yavaş’ın Erdoğan’a karşı haftalar için de geride kalabileceğini kaydetti.

Yavaş’ın hem iktidar hem de muhalefet tarafından korunduğunu söyleyen Sencar’ın, “Onu birileri, ‘Birgün belki cumhurbaşkanı yapabiliriz’ diye düşünüyor olabilir.” sözleri dikkat çekici.

"Yavaş, gazetecilerin, vatandaşın karşısına çıkarsa bu halini kaç hafta koruyabilir bilmiyorum"

Medyascope'a konuşan Sencar’ın, son dönemin en çok konuşulan ismi Yavaş hakkındaki değerlendirmeleri şöyle:

"Yavaş eğer siyaset meydanına çıkar, gazetecilerin, vatandaşın karşısına çıkarsa bu halini kaç hafta koruyabilir bilmiyorum. Hatırlarsanız Van’da bir etkinliğe katılmıştı. Demirtaş’ın özgür bırakılması hakkında ‘İnşallah’ dedi ve özür diledi. Böyle ağzından da çıkabilir, diyebilir… Perişan ettiler onu.

"Erdoğan onu çok kısa bir sürede perişan eder"



Yavaş, belediye başkanlığında son derece dürüst ve çalışkan bir adam. Ama Yavaş, Erdoğan’ın karşısına çıkarsa, Erdoğan onu çok kısa bir sürede perişan eder. Devletin tüm arşivleri Erdoğan’ın emrinde."