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    Metropoll'den cumhurbaşkanlığı seçimi çoklu aday anketi

    Metropoll araştırma şirketi cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda muhalefetin çoklu adayla seçime gitmesi senaryosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 42,1 çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 22,5'te kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2022 - 14:54
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    Metropoll'den cumhurbaşkanlığı seçimi çoklu aday anketi

    Türkiye'de gündem yaklaşan genel seçimler...

    2023 haziranda yapılacak seçimler için yaklaşık 8 ay gibi kısa br süre kaldı.

    Kulisler hareketlenirken partiler de sahadaki etkinliklerini artırmaya çalışıyor.

    Bir yandan da araştırma şirketleri seçime yönelik farklı senaryolarla kamuoyu yoklamalarını sürdürüyor.

    Çoklu adayla 1'inci tur senaryosu

    Metropoll araştırma şirketi ise cumhurbaşkanlığı seçiminde 1'inci turda muhalefetin çoklu adayla seçime gitme senaryosunu çalıştı.

    Şirket katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar aşağıdaki gibi olursa hangisine oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 42,1 ile ilk sırada

    Ankette ise Cumhur İttifakı'nın kesin adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer alırken muhalefetten farklı adaylar yarıştı.

    Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ankette yüzde 42,1 ile birinci çıktı.

    Kılıçdaroğlu 22,5'te kaldı

    Muhalefet adaylarından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 22,5 ile ikinci olurken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 16,9 ile üçüncü sıraya yerleşti.

    HDP aday çıkarırsa 12,4

    HDP'nin de aday çıkardığı bir senaryonun sorulduğu ankette HDP adayına oy vereceklerin oranı ise yüzde 12,4 oldu.

    Sorulan senaryoya göre kararsızım diyenler 2,3 protesto oylar 2,0 cevap vermeyenler ise yüzde 1,9 çıktı.

    Metropoll den cumhurbaşkanlığı seçimi çoklu aday anketi #1


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