MetroPOLL'den ekonomiyi en iyi kim yönetir anketi

MetroPOLL'den ekonomiyi en iyi kim yönetir anketi

Halkın yüzde 38'i ülke ekonomisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iyi yönetileceğini düşünüyor.

Anket şirketleri kamuyounun nabzını tutmaya devam ediyor.

Erken seçim ihitimaline geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nokta koymasından sonra anket şirketleri de araştırmalarını başka konularda sürdürüyor.

MetroPOLL Araştırma, 'Türkiye'nin Nabzı Aralık 2020' anketiyle, "En İyi Ekonomi Yönetimi" araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

ERDOĞAN AÇIK ARA ZİRVEDE

Türkiye'de ekonomiyi en iyi hangi lider yönetir sorusunun sorulduğu ankette yüzde 38'lik kesim ülke ekonomisinin daha iyi yönetilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğine inanıyor.

MUHALEFET PARTİ LİDERLERİNİN OYLARI TOPLANSA DA SONUÇ AYNI

Erdoğan'ı yüzde 11,7 ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 9,7 ile İyi Parti lideri Meral Akşener ve yüzde 7,3 ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve yüzde 1,0 ile Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu izliyor.