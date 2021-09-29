Metropoll'den 'kim dost kim düşman' anketi

Metropoll'den 'kim dost kim düşman' anketi

Metropoll araştırma şirketinin 'dost-düşman' ülkeleri sorduğu anketinde, katılımcıların yüzde 56'sı İsrail'i düşman olarak görürken, sadece yüzde 20'lik kısım Katar için dost değerlendirmesi yaptı.

Türkiye'de uzun süredir devam eden erken seçim tartışmalarıyla eş zamanlı olarak yapılan seçim anketleri büyük ilgi çekiyor.

Metropoll araştırma şirketinin her ay yaptığı Türkiye'nin Nabzı anketinde, haziranda ayındaki bir soru dikkat çekiyor.

KİM DOST KİM DÜŞMAN

Şirket, katılımcılara dost ve düşman gördükleri ülkeleri sordu.

"Aşağıdaki ülkelerin Türkiye ile ilişkileri hakkında görüşünüz nedir?" sorusu yöneltilen katılımcılardan; Katar, Almanya, Rusya, İran, Çin, İngiltere, ABD ve İsrail hakkındaki görüşleri istendi.

EN YÜKSEK OLUMLU GÖRÜŞ KATAR, ALMANYA VE RUSYA İÇİN

Anketin sonuçlarına göre Türk halkının en yüksek oranda (yüzde 20,9) dost olarak görüdüğü ülke Katar oldu. Katar'ı yüzde 17 ile Almanya, yüzde 16,4 ile Rusya takip etti.

İSRAİL DÜŞMAN DİYENLERİN ORANI YÜZDE 56

Ankete katılanların yüzde 56,1 oranla büyük çoğunluğu İsrail'i düşman olarak görüyor. İsrail'i ise yüzde 41,1 ile ABD, yüzde 33,1 ile İngiltere izliyor.

Anketin bir diğer dikkat çekici sonucu ise, sözü geçen ülkeler hakkında fikir belirtmeyenlerin çoğunluğu. Sorulan her ülke için en az yüzde 20'lik bir kısım fikir belirtmiyor.