MetroPoll'den 'muhalefet partileri alternatif çözüm üretiyor mu' anketi

MetroPoll'den 'muhalefet partileri alternatif çözüm üretiyor mu' anketi

Ankete katılanların yüzde 52'lik kısmı muhalefetin iktidara karşı alternatif çözüm önerileri sunmadığını düşünüyor.

Muhalefet kanadının ısrarla erken seçim talep etmesi sonrası anket şirketleri bu kapsamda Türkiye'nin nabzını tutmaya devam ederken, MetroPoll Araştırma'dan farklı bir anket geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ısrarla muhalefet partilerinin iktidara karşı Türkiye'nin hayrına alternatif çözüm önerileri sunmamasından yakınırken, MetroPoll de konu ile anket düzenledi.

Türkiye'nin Nabzı Şubat ayı anketinde ankete katılanlara "Ülke sorunları hakkında muhalefet partilerinin iktidara karşı alternatif çözüm önerileri sunduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu yönlendirildi.

YÜZDE 52 HAYIR ÇIKTI

Ankete katılanların yüzde 52'si ülke sorunları hakkında muhalefet partilerinin iktidara karşı alternatif çözüm önerileri sunmadığını düşünmekte.

MUHALEFETTEN HANGİ PARTİNİN SEÇMENİ NE DÜŞÜNÜYOR

Bu oran CHP'li seçmenlerde yüzde 38, İyi Partili seçmenlerde yüzde 33, HDP'li seçmenelerde ise yüzde 42 olarak ölçüldü.