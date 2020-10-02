MetroPOLL'ün anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven yükselişte

MetroPOLL Araştırma'nın yaptığı son ankete göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven oranı yüzde 52'nin üzerinde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kararlı politikalarıyla Türkiye'nin hiçbir hakkını başka devletlere yedirmeme konusunda kararlı.

Doğu Akdeniz'de, Rum yönetimi ve Yunanistan'ın çağrısıyla Avrupa'dan Amerika'ya birçok ülke Türkiye'nin karşısında yer aldı.

Türkiye ise, tüm tehditlere rağmen bölgedeki varlığını devam ettirdi ve askeri tatbikatlarla dünyaya gövde gösterisi yaptı.

Ege ve Akdeniz'de atılan adımlar; Libya ve Suriye'de de atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı başarılı adımlar, anketlerde de karşılık buldu.

MetroPOLL Araştırma'nın yaptığı son ankette; milletin seçtiği ilk Cumhurbaşkanı olan Erdoğan'a milletinin güveninin yine yüksek olduğu görüldü.

YÜZDE 50 AŞILDI

Ankete katılanlara "Genel olarak düşündüğünüzde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" diye soruldu.

Bu soruya gelen yanıtların yüzde 52,3'ü "evet" oldu.

Ankete katılanların yüzde 43'ü "hayır" dedi.

Yüzde 4,7'lik kısım ise "fikrim yok,cevap yok" dedi.

ERDOĞAN'A GÜVEN YÜKSELİŞTE

Zaman grafiğine bakıldığında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güvenin yüzde 47,9 seviyesinden yüzde 52,3'3 yükseldiği dikkatlerden kaçmadı.