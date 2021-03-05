Metropoll'ün başörtü anketi

Metropoll araştırma şirketinin anketine göre Türkiye'nin yüzde 11'i kamu kurumlarında başörtü giyilmesine izin verilmesini doğru bulmuyor.

Türkiye'de uzun süredir erken seçim tartışmaları nedeniyle sık sık sandık anketleri gündeme geliyor.

Metropoll araştırma şirketi farklı bir çalışma yaparak 28 Şubat'ın yıl dönümünü geçirdiğimiz bu günlerde toplumu derinden etkileyen başörtü konusunu araştırdı.

Yapılan çalışmada katılımcılara, kamu kurumlarında çalışanların başörtü giymesine izin verilmesini nasıl karşıladıkları soruldu.

YÜZDE 11 DOĞRU BULMUYOR

Anketten çıkan sonuç ise hayli çarpıcı.

Başörtü tartışmalarıyla toplumda travma yaratan birçok gelişmenin yaşanmasına rağmen ankete göre, Türkiye'nin hala yüzde 11'i kamu çalışanlarının başörtü giymesini doğru bulmuyor.

Anketten çıkan bir diğer çarpıcı sonuç ise kamu çalışanlarına başörtü yasağını savunanların partilere göre dağılımı.

İYİ PARTİ, CHP'Yİ GEÇTİ

Buna göre ankete katılan CHP'lilerin yüzde 15'i yasağı desteklerken, İyi Partililerin yüzde 17,4'ü başörtüsünün kamu çalışanları tarafından giyilmesine izin verilmesinin yanlış olduğunu savundu.