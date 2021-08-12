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    Metropoll'ün 'seçmenlerin yüzde kaçı aşı oldu' anketi

    Metropoll'ün 'seçmenlerin yüzde kaçı aşı oldu' anketi

    Metropoll Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre, seçmeni aşı olmuş oranı en yüksek parti, Saadet oldu. Saadet Partisi'ni MHP ve İyi Parti takip etti.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2021 - 17:58
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 18:05
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    Metropoll Araştırma şirketi, sosyal medya hesabından koronavirüs aşısıyla ilgili yaptığı bir anketi paylaştı.

    Ankette seçmenlere "Aşı oldunuz mu?" sorusu yöneltildi. Anket sonucunda seçmenlerin yüzde 70'i aşı olurken, yüzde 29'unun aşı olmadığı ortaya çıktı.

    EN YÜKSEK ORAN: SAADET PARTİSİ

    Ankete göre, seçmeni aşı olmuş oranı en yüksek parti 89,5 ile Saadet oldu.

    Seçmeni aşı olmuş olan ikinci ve üçüncü partiler ise 80,1 ile MHP, 77,6 ile İyi Parti oldu.

    EN DÜŞÜK ORAN: HDP

    Ankete göre, HDP seçmeni ise yüzde 47,7 oranla en düşük aşılanma oranına sahip parti oldu.

    ANKETE GÖRE PARTİ SEÇMENLERİNİN AŞILANMA ORANI

    -AK PARTİ - Yüzde 72,4

    -CHP - Yüzde 76,6

    -MHP - Yüzde 80,1

    -İYİ PARTİ - Yüzde 77,6

    -HDP - Yüzde 52,3

    -SAADET PARTİSİ - 89,5

    -DİĞER PARTİ - Yüzde 66,7

    Metropoll ün seçmenlerin yüzde kaçı aşı oldu anketi #1

    AŞI OLMAYANLARIN YÜZDE 36'LIK KISMI YAN ETKİLERİNDEN KORKUYOR

    Ankette aşı olmayanlara "Niçin olmadınız?" sorusu da yöneltildi.

    Verilen yanıtlara göre, aşı olmayanların yüzde 36'lık kısmı yan etkilerinden korktuğunu, yüzde 23'lük kısmı aşıya inanmadığını, yüzde 22'lik kısmı ise sırasının gelmediğini söyledi.

    Metropoll ün seçmenlerin yüzde kaçı aşı oldu anketi #2

    Metropoll ün seçmenlerin yüzde kaçı aşı oldu anketi #3

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