Mevlid-i Nebi nedir? Mevlid-i Nebi Haftası ne zaman, önemi nedir?

Mevlid-i Nebi haftasının başlamasıyla birlikte vatandaşlar Mevlidi Nebi haftası nedir sorusuna yanıt arıyor. Mevlidi Nebi haftası önemi nedir ne anlama gelmektedir?

Hz. Muhammed'in doğduğu hafta olan ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Mevlid-i Nebi Haftası" açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi.

İslam aleminde Kutlu Doğum Haftası olarak da bilinen, Hz. Muhammed'in doğduğu hafta kutlanan Mevlidi Nebi haftası nedir? Mevlidi Nebi haftası önemi nedir? Bu haftada hangi ibadetler yapılmalıdır? sorularının yanıtını arıyor.

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI NEDİR?

Mevlid-i Nebi Haftası, Kutlu Doğum Haftası ismiyle 1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tamamen kendi inisiyatifiyle ve Türkiye'deki ilahiyat birikimiyle istişare ederek planladığı ve uygulamaya koyduğu bir haftadır.

Bu hafta, kanunların verdiği yetkiyle ortaya çıkmış; 29 yıl boyunca tefekkür dünyamıza hayat vermiş ve yakın tarihimizde milletimizin zihinlerine yerleşmiştir. “Hz. Peygamber'i anmaktan anlamaya" düsturuyla gelişen; Peygamberimizin örnekliğini ve insanlığa takdim ettiği değerleri anlamayı, toplumumuzun her kesimine ve gönül coğrafyamıza anlatmayı ve tanıtmayı, günümüz problemlerine nebevi referanslarla çözüm üretmeyi ve milletimizde var olan Peygamber sevgisini pekiştirmeyi amaçlayan, bir haftadır.

MEVLİDİ-İ NEBİ HAFTASI 2020 NE ZAMAN?

Mevlid-i Nebi haftası 26 Ekim Pazartesi başlıyor.

2020 MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI TEMASI

Bu yıl "Peygamberimiz ve Çocuk" temasıyla düzenlenen "2020 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliklerine değinen Erbaş, Hazreti Muhammed'in her konuda olduğu gibi dünya hayatının süsü ve nimeti çocuğa yaklaşım konusunda da en güzel örnek ve yol gösterici rehber olduğunu kaydetti.

Hazreti Muhammed'in çocuklara yönelik her türlü şiddet, baskı, öteleme ve istismarın sıradanlaştığı bir dönemde, çocukların haklarını en üst derecede savunup bu uğurda en büyük gayret ve mücadeleyi ortaya koyduğuna dikkati çeken Erbaş, küresel anlamda iletişim ve etkileşimin çeşitlenip yaygınlaştığı bir dönemde iyi insan yetiştirme sorumluluğunu sadece aileye yüklemenin ciddi yanılgı olduğunu vurguladı.