Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili 2020 hangi güne denk geliyor?

Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili 2020 hangi güne denk geliyor?

İslam aleminin heyecanla beklediği Mevlid Kandili 2020 yılının hangi gününe denk geliyor merak ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dini takviminde yayınladığı günlere göre Mevlid Kandili yaklaşıyor. Rebiülevvel ayının on ikinci gecesine denk gelen Mevlid Kandili için bekleyiş sürüyor.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

2020 yılı dini takvime göre Mevlid Kandili 28 Ekim 2020 Çarşamba günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid, Türkçe karşılığı ile "doğum zamanı" anlamına gelmektedir. İslam dininin kurucusu Hazreti Muhammed'in doğum gecesi olan Mevlid Kandili, aynı zamanda Hicri takvimde Rebiülevvel ayının 12. gecesidir.

REBİÜEVVEL NE DEMEKTİR?

Peygamber efendimizin doğum tarihi olan Rebiülevvel'in anlamı ilkbahar demektir. Bu ayda Hz. Muhammed nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Öncesinden gelen her peygamberin ümmeti Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bir diğer ifadeyle Rebî’ul-evvel neşe, bayram ve sevinç olarak açıklanmaktadır.

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Muhammed'in "doğduğum gün oruç tutarım" dediği ve Mevlid Kandili'nde oruç tutmayı buyurduğu hadislerde yer almaktadır. Hz. Muhammed'in doğduğu gün oruç tutmak bir anlamda Cenab-ı Hakk'a bir teşekkür olarak değerlendirilir.