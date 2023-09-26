Mevlid Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi Türkiye genelinde vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla birçok camide namaz kılıp dua etti.

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ensonhaber.com

İslam alemi için büyük önem taşıyan kutsal geceler, dört gözle bekleniyor.

Kandil de bu zamanlardan birisi.

Müslümanlar, kandil geceleri af dilemek ve şükretmek için bol bol dua ediyor.

Camiler doldu

Hz. Muhammed'in doğum günü olarak bilinen Mevlid Kandili ise yurdun dört bir yanında kutlandı.

Mevlid Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi - FOTO GALERİ



İstanbul

İstanbul'da Mevlit Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde program düzenlendi.

Vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami'ni hınca hınç doldurdu.

Kayseri

Kayseri İl Müftülüğü tarafından tarihi Hunat Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Duaların edildiği programda, Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş vaaz verdi.

Camiye gelen cemaate, bazı vatandaşlar tarafından lokum ve tatlı ikramında bulunuldu.

Öte yandan, Kayseri Şems Mevlana Kültürünü Yaşama Sanatı Derneği tarafından tarihi Kayseri Kalesi içinde Mevlit Kandili'ne özel sema programı düzenlendi.

Sakarya

Sakarya genelindeki camilerde kandil, dualarla idrak edildi.

Şehir merkezindeki tarihi Orhan Gazi Camisi'ne gelenler, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlidi dinledi.

Kocaeli

Kocaeli'de de vatandaşlar tarihi Orhan, Fevziye, Yeni Cuma ve Mehmet Ali Paşa camilerinde kandil dolayısıyla düzenlenen programlara katıldı.

Mehmet Ali Paşa Camisi'nde düzenlenen programda Hazreti Peygamber'in hayatı anlatıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Karabük

Karabük ve ilçelerindeki camilerde Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi.

Camilere gelenler, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetini ve mevlidi dinledi.

Kandil programının ardından camilerde kandil simidi dağıtıldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta, Mevlit Kandili dolayısıyla Meydanbaşı Camisi'nde program düzenlendi.

Camiye gelenler Kur'an-ı Kerim tilavetini ve mevlidini dinledi.

Çıkışta vatandaşlara, tatlı ve lokum ikram edildi.

Düzce

Mevlit Kandili dolayısıyla Düzce'de de camilerde program yapıldı.

Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Merkez Camisi'nde akşam ezanının ardından gelen vatandaşlar namaz kılarak dua etti.

Erzurum, Ardahan ve Tunceli

Erzurum'da akşam saatlerinden itibaren camiler dolmaya başladı.

Başta tarihi Ulu Cami, Lalapaşa Cami ve Muratpaşa Cami olmak üzere camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti. Vatandaşlara cami çıkışında çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Ardahan'da da Mevlit programı dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. Kent merkezi ve ilçelerdeki camilerde Kur'an-ı Kerim tilavet edildi ve ilahiler okundu.

Tunceli'de ise Mevlit Kandili dolayısıyla Paşa Camisi'nde program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiler okundu. Vatandaşlara cami çıkışında gül suyu ve kandil simidi ikram edildi.

Trakya'da camiler, vatandaşlarla doldu

Mevlit Kandili, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde coşkuyla idrak edildi. Edirneliler, kandil dolayısıyla başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Eski Cami'deki programda Kur'an- Kerim ve ilahiler okundu.

Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" olarak anılan kentin sakinleri, kandil dolayısıyla Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ziyaret etti.

Yatsı ezanı öncesi yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Namazın ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret eden vatandaşlar, balıklara yem attı.

Manisa

Mevlit Kandili dolayısıyla Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Saruhan Bey Camisi'nde program düzenlendi.

Bilecik

Bilecik'te Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. Kayıboyu Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılması ve ilahilerin okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Erhun tarafından vaaz verildi. Ziyarete açılan Sakal-ı Şerif yoğun ilgi gördü.