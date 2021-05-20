Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmü, yıllardan beri süre gelen işgal haritasıyla gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'de (BM) düzenlenen Filistin Oturumu'nda konuştu.

Filistin'de uzun yıllardır bir dram yaşandığını belirten Çavuşoğlu, "Gazze'de sivil binalar okul ve hastaneler hedef alındı. Bugün Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yaşananların tek sorumlusu İsrail'dir" dedi.

Çavuşoğlu, üyelere İsrail'in yıllardan beri süre gelen Filistin işgalini net biçimde ortaya koyan haritayı da gösterdi.

"DÜNYA BU HARİTAYI İYİ GÖRSÜN"

Çavuşoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Şu haritalar gerçekleri ortaya koyuyor. 1947 yılından bugüne kadar Filistin topraklarının nasıl gasp edildiğini, nasıl işgal edildiğini gösteren bir haritadır. Burada bulunan tüm temsilciler bu haritayı her gün görebiliyorlar. BM çatısı altında Filistinli kardeşlerimiz sürekli olarak bu haritaları sergiliyor. Dünya bu haritayı iyi görsün, 1947'den bu yana İsrail'in bu toprakları nasıl çaldığını, gasp ettiğini görsün hatırlasın.

İsrail bu eylemleriyle iki devletli çözüme ilişkin yerleşik parametreleri aşındırmayı ve yeni bir oldu bittiyi hedefliyor. Burada sadece ateşkesin sağlanması değil, İsrail'in işgal ve ablukasını sona erdirmesi için uluslararası toplumun seferber edilmesidir.

Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'na İsrail'in işgal haritasını gösterdi VİDEO

<br />

"BM GÜVENLİK KONSEYİ'NİN SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEDEKİ BAŞARISIZLIĞI ÜZÜCÜDÜR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Filistin'deki zulme yönelik diğer açıklamaları ise şöyle:

BM Güvenlik Konseyi'nin sorumluluklarını yerine getirmekte bir kez daha başarısız olması talihsiz ve üzücüdür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'dünya beşten büyüktür' çağrısının sebebi budur. Konsey üyeleri ahlaki sorumluluklarını yerine getirme iddiasında olsaydı, İsrail'in masumlara yönelik saldırılarını kınar, etnik temizliği durdurmak için harekete geçerdi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları durdurmak için yasal ve ahlaki tedbirleri almak zamanı gelmiştir. Geçmişte Güvenlik Konseyi'nin işlevsiz kaldığı durumlarda BM Genel Kurulu tarihi kararlar almaya başarmıştı. Bugünkü konu İsrail Filistin ihtilafının merkezinde yer alıyor. Uluslararası toplumun Filistin halkını koruma sorumluluğu vardır.

"FİLİSTİNLİ SİVİLLER İÇİN ULUSLARARASI BİR KORUMA MEKANİZMASI İÇİN ÇALIŞMALIYIZ"

Filistinli siviller için uluslararası bir koruma mekanizmasının korunması için çalışmalıyız. Bu çalışmalar gönüllü ülkelerin askeri ve mali kaynakları ile oluşturulacak fiziki bir korumayı da içermelidir. İsrail'in işlediği suçlarının hesabını vermesi ve saldırıların önlenmesi bakımından hayati derecede önemlidir.

Bu konuda uluslararası ceza mahkemesine önemli görev düşüyor. Bu şiddet sarmalından çıkılması da uluslararası toplumun sorumluluğundadır. Barış içinde bir arada yaşanılabilmesi için barış sürecinin yeniden canlandırılması gerekiyor. Üç semavi dinin sembolü Kudüs'ün korunması mümkündür. İsrail hükümetinin saldırganlığını eleştirenler antisemitizmle suçlanıp, susturulmaya çalışılıyor. Bizler İslam ve Hıristiyan düşmanlığı gibi antisemitizmin de insanlık suçu olduğuna inanıyoruz.





"BİRLEŞİK FİLİSTİN"



İsrail'in saldırganlığını eleştiren çok sayıda Yahudi var. Bunlar da mı antisemitik ya da Yahudi düşmanı. Filistinlilerin arasındaki fikir ayrılıklarının giderilmesi, uzlaşıya varılması artık elzemdir, vakti gelmiştir. Birleşik bir Filistin ancak bu davayı sahiplenebilir ve Filistin halkının acılarına çözüm bulabilir. Filistin'deki seçimler yapılmalıdır. Kudüs'teki seçimlerin yapılmasını engelleyenin İsrail olduğu unutulmamalıdır. İsrail Filistin ihtilafının adil, kapsamlı, kalıcı çözümü daha fazla ertelenemez.

Türkiye meşru taleplerinin karşılanması, hak ve özgürlüklerin korunması için Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir."