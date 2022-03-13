Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mariupol kentindeki camide mahsur kalan Türk vatandaşlarının güvenli tahliyesi için Rus mevkidaşı ile görüştüğünü duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen "Antalya Diplomasi Forumu (ADF)" bugün itibarıyla sona erdi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu forum kapanışında ise kameraların karşısına geçti.

Ukrayna'daki son durum hakkında bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, bugüne kadar 14 bin 480 Türk vatandaşının tahliye olduğunu; 4 binden fazla kişinin sınırı kendi imkanlarıyla geçtiğini açıkladı.

Çavuşoğlu, Mariupol kentindeki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde bazı Türk vatandaşlarının mahsur kaldığı, caminin ya da yakın çevresinin bombalandığı yönündeki iddialara da yanıt verdi.

"CAMİYE SIĞINAN VATANDAŞLARIMIZ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Bölgede mahsur kalan vatandaşların olduğunu belirten Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile insani koridor konusuyla ilgili görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Mevlüt Çavuşoğlu: 14 bin 480 vatandaşımızı tahliye ettik ViDEO

"ALTYAPI ÇÖKTÜ, CEP TELEFONLARI ÇALIŞMIYOR"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Çatışma bölgelerinde kalan vatandaşlarımız var. Burada insani bir koridor açılmasını özellikle gündemde tuttuk. Burada artık bir sokak çatışmasına döndüğü için vatandaşları çıkarmak çok riskli oluyor

. İnsani koridorun açılması gerekiyor. Maalesef koridorun ne tarafa açılacağına ilişkin anlaşabilmiş değiller. Şehrin altyapısı tamamen gitmiş. Cep telefonları çalışmıyor. Oradaki camide vatandaşlarımız var, temas sağlıyoruz..

CAMİDE HASAR YOK

Camide herhangi bir hasar yok.

LAVROV'DAN DESTEK İSTEDİK

Lavrov'dan tahliye için destek istedik. Bu tahliyeyi de yaptıktan sonra vatandaşlarımızın yüzde 90'ından fazlasını tahliye etmiş olacağız."