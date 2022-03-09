Mevlüt Çavuşoğlu, 3 Nisan'da İsrail ve Filistin'e gidecek

Mevlüt Çavuşoğlu, 3 Nisan'da İsrail ve Filistin'e gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da 3 Nisan'da İsrail ve Filistin'i ziyaret edeceği açıklandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 14 yıl sonra İsrail-Türkiye arasında devlet başkanı düzeyinde gerçekleştrilen ilk buluşma kapsamında temaslarına devam ediyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Türkiye'den İsrail'e gerçekleştirilmesi beklenen ziyaretin ayrıntıları belli oldu.

ÇAVUŞOĞLU İSRAİL VE FİLİSTİN'E GİDECEK

Buna böre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu nisan ayının ilk haftasında İsrail ve Filistin'i ziyaret edecek.

İsrailli mevkidaşıyla görüşecek olan Bakan Çavuşoğlu'nun ziyarette iki ülke arasında büyükelçi atanma süreçlerini değerlendirmesi bekleniyor.

ENERJİ BAKANI DA GİDECEK

Çavuşoğlu'nun ziyaretinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de ülkeyi ziyaret edeceği, iki ülke arasında Doğu Akdeniz'deki enerji arama faaliyetleri konusunda çalışmalar yapacağı öğrenildi.