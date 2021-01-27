Mevlüt Çavuşoğlu: AB ile diyalog için bir fırsat penceremiz var

Mevlüt Çavuşoğlu: AB ile diyalog için bir fırsat penceremiz var

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Blok ile katıldığı toplantıda, Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için fırsat penceresi olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile Wittenburg Konferansı 8. Toplantısı'na katıldı.

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Türkiye-AB arası ilişkilere yönelik açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Hollanda halkının lalelerin dışında ortak pek çok yanı olduğunu anlatan Çavuşoğlu, iki halkın da girişimci, iş odaklı pratik olduğunu vurguladı.

Bunun ticarette ve yatırımlarda görüldüğünün altını çizen Çavuşoğlu, "İş insanlarımızı daha fazlasını yapmaya teşvik etmek için daha çok çalışmalıyız." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye ile Hollanda'nın, Avrupa'nın farklı köşelerindeki iki ülke olarak kıtadaki sorunların ele alınmasına katkıda bulunacak çok şeye sahip olduğunu belirtti.

"YENİ FIRSAT PENCERESİ"

Geçen yılın Türkiye-AB ilişkilerinde, Avrupa ile ilişkileri sınayan zor bir yıl olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Orta Doğu, Kıbrıs, Libya, Suriye ve Kafkasya'daki önemli gelişmelerin yaşandığı yoğun bir yıldı. AB, aralık zirvesinde Türkiye'ye elini uzattı ve biz de olumlu yanıt verdik. Şimdi Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için fırsat penceremiz var." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Belçika, Almanya, İtalya, İspanya ve Portekiz'deki mevkidaşlarıyla görüşmelerinin de AB üyelerinin çoğunluğunun bu görüşte olduğunu destekler mahiyette olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, 20-22 Ocak 2020 tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’e düzenlediği ziyaret kapsamında AB Konseyi Başkanı Charles Michel’le görüşmelerinde bir zaman çizelgesi dahilinde “somut adımlar için bir yol haritası” üzerinde anlaşma sağladıklarını anımsattı.

Türkiye ile AB arasında samimi bir ortaklığın göç, ticaret, enerji, güvenlik, savunma, Suriye, Libya, Balkanlar ve Kafkaslar dahil olmak üzere birçok önemli konuda gerçek değişikliğe yol açabileceğine dikkati çeken Çavuşoğlu, tarafların 2016’daki göç krizi döneminde ortaklıklarının kabiliyetini ortaya koyduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Türkiye ve AB’nin ortak çabaları sayesinde Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ortaya çıkan en büyük insani krizi idare edebildik." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Türkiye, aday ülke olarak, en yüksek düzeyde kararlılıkla gerçek bir ortaklığa hazır." dedi.

Tüm ilişkilerde olduğu gibi iki tarafın da bazı beklentileri olduğunu aktaran Çavuşoğlu, Türkiye’nin beklentileri arasında 18 Mart Mutabakatı'nın tüm boyutlarıyla yenilenmesi ve bu çerçevede katılım süreci, gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestisi, göç alanında iş birliği, üst düzey diyalog ve terörle mücadelede iş birliğinin ele alınması gibi konuların bulunduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin bu bağlamda Yunanistan’la istikşafi görüşmelere başladığını, Fransa’yla ilişkilerde normalleşme süreci yürüttüğünü ve içeride reform sürecine odaklandığını dile getirdi.

Türkiye’nin aynı zamanda daha önce öneride bulunduğu Kıbrıs’a ilişkin "5 +Birleşmiş Milletler" toplantısı ve Doğu Akdeniz Konferansı’na da hazır olduğunu belirten Çavuşoğlu, Hollanda’nın da desteğine güvendiklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Türkiye ile AB arasında katılım müzakerelerinin başlatılması kararının 2004 yılında Hollanda’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nda alındığını hala hatırlıyoruz." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda’nın 18 Mart Mutabakatı'nın imzalanmasında da önemli rol oynadığını kaydetti.

HOLLANDA'DAKİ TÜRK TOPLUMU

Hollanda’daki Türk toplumunun iki ülke arasındaki çok yönlü ilişkilerin en önemli unsurlarından biri olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Türk halkının, Hollanda toplumuna aktif ve başarılı bireyler olarak entegrasyonunu destekliyoruz." şeklinde konuştu.

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını bulan Türk-Alman bilim insanları Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci’yle gurur duyduklarının altını çizen Çavuşoğlu, onların Türklerin Avrupa’da entegrasyonun başarılı örnekleri arasında yer aldığını belirtti.

Çavuşoğlu, "8. Wittenburg Konferansı"nın iki ülke arasındaki ortaklığı geliştireceğini vurgulayarak, özellikle İnovasyon Çalışma Grubunu görmekten dolayı memnuniyet duyduğunu, diğer çalışma gruplarına da başarılar dilediğini sözlerine ekledi.

"ORTAKLIĞIMIZ SON DERECE ÖNEMLİ"

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok da yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda, karşılıklı çıkar, yenilikçilik, güvenlik ve bölgesel meseleler başta olmak üzere birçok konuyu ele alacaklarını belirterek, toplantı kapsamında birlikte çalışabilmenin yöntemlerini arayacaklarını ifade etti.

Hollanda ve Türkiye arasında NATO çerçevesinde savunma alanındaki iş birliğinin de devam edeceğini vurgulayan Blok, "Tabii ki farklı düşüncelerimiz olabilir ancak ortaklığımızın son derece önemli olduğuna inanıyorum." dedi.

Hollanda ve Türkiye arasındaki müttefikliğin çok eski yıllara dayandığına işaret eden Blok, iki ülke arasında birçok alanda son derece önemli iş birliği konuları bulunduğunun altını çizdi.