Alman mevkidaşıyla görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara-Brüksel ilişkilerine değindi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'ya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşme gerçekleştirdi.

İki isim, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"AVRUPA'DAN GELEN ADIMLAR OLUMLU"

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, Avrupa'dan olumlu adımlar geldiğini söyledi.

Çavuşoğlu, bunun üzerine Ankara-Brüksel hattında daha pozitif bir atmosfer içinde olduklarını belirterek, şu şekilde konuştu:

Mevlüt Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerde pozitif atmosfer içindeyiz ViDEO

"GURUR DUYUYORUZ"

"Almanya'da yaşayan Türk toplumu aramızda güçlü bir bağdır. En son aşıyı bulan doktorlarımız da entegrasyon için önemli bir örnektir. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Eğitim alanında bir iş birliği anlaşmasını müzakere ediyoruz. Bunu da bir an önce nihai hale getirmek istiyoruz.

Turizm her iki taraf için de önemli. 2020 yılında aramızdaki iş birliği sayesinde, özellikle güvenli turizm konusunda vardığımız mutabakat her ülkeye örnek olmaya başladı. Bugün turizmi konuşmak erken olabilir ama şimdiden sezona hazırlanmak herkes için önemli.





"POZİTİF BİR ATMOSFERİN İÇİNDEYİZ"

Bugün Maas ve heyetlerimizle Türkiye-AB ilişkilerini de enine boyuna değerlendirdik. Aralık zirvesinden çıkan sonucu olumlu bir sinyal olarak gördüğümüz için biz de olumlu adımlar atmaya karar verdik. Avrupa'dan da karşılıklı olarak olumlu adımların gelmesiyle birlikte daha pozitif bir atmosferin içindeyiz.

"ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPACAĞIZ"

Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Charles Michel ve Sayın Von der Leyen ile temaslarıyla birlikte daha iyi bir diyalog var. Perşembe ve cuma, Brüksel'de çok önemli görüşmeler gerçekleştireceğiz.





"VİZE SERBESTİSİ HAYATA GEÇEBİLİR"

Somut sonuçların da gelmesi lazım. Bugün müzakerelerle ilgili yeni fasıllar hemen açılabilir desek doğru olmaz. Ama vize serbestisi hayata geçebilir, bu bir sözdür. 18 Mart müzakeresinin 5. yılı olacak. Bunun günün sorunlarına ilişkin güncellenmesi olabilir. Terörle mücadelede, kaçak göçle mücadelede daha somut adımlar atabiliriz.

KARABAĞ KONUSU

Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmeler 25 Ocak'ta başlayacak. Yunanistan Dışişleri Bakanı ile bir araya gelmeye hazırız. Bugünkü görüşmelerimizde, Suriye'deki gelişmelerle ilgili bilgi verdim. Libya'daki sürecin başarıyla tamamlanmasını arzu ediyoruz. BM öncülüğündeki süreci desteklemeye devam edeceğiz. Karabağ konusunda önemli bir fırsat var. Biz Türkiye ve Azerbaycan olarak Ermenistan ateşkes konusunda samimi olursa, kalıcı adımlar atabiliriz.

FİLİSTİN-İSRAİL MESELESİ VE NATO

Filistin-İsrail meselesini de kendi aramızda konuştuk. Almanya'nın da bu konuda girişimleri oldu. Diğer taraftan NATO gündemimizdeydi. NATO'nun yeni gelişmeler ve sınamalara karşı kendisini reforma tabi tutma gündemi var. NATO içindeki iş birliğimizi de güçlendireceğiz."





Almanya Dışişleri Bakanı Maas, şöyle konuştu:

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE VURGU

"Aslında çok kısa süre içinde karar verdiğimiz bir seyahatti. Son dönemde çok fazla olumlu sinyal olduğu için bu seyahati gerçekleştirmek istedik. Sık sık bir araya geliyoruz. Şahsen burada olmaktan mutlu oldum.

Elbette, son yılın geçtiğimiz yılın Türkiye ile AB arasındaki olaylar bazı izler bıraktı. Doğu Akdeniz konusunda zor gündemlerimiz oldu. Bu tür olayları artık yaşamak istemiyoruz. Bu ilerlemeye eşlik etmek bizim için önemli. Dönem başkanlığımız sırasında da Türkiye-AB ilişkilerinin olumlu olması için çaba harcadık. Portekiz'in dönem başkanlığında da destek vermeye devam edeceğiz.

Türkiye ile AB ilişkilerinin derinleşmesini arzu ediyorum. Şimdi önemli olan husus ise geçtiğimiz yılın zor tartışmalarını geride bırakıp, bu senenin başında istikşafi görüşmelerin başlatılmasını yeniden istemenizden çok memnun olduk. Bu adımı herkes son derece olumlu karşıladı.

"İLERİ BAKMALIYIZ"

Aynı zamanda Barbaros gemisinin Kıbrıs açıklarından çekilmesi de olumlu bir sinyal olarak destekleniyor.



Kolay bir yol olmayacağını biliyorum ancak her iki tarafın da bu görüşmeleri somut bir şekilde sürdürmesi olumlu sonuçlar doğuracağını düşünüyorum.

Doğu Akdeniz konusunda olumlu bir gündem oluşturmanın önemli olacağını düşünüyoruz. Hep geriye bakıldı, artık ileri bakmalıyız. Türkiye'nin çok sayıda mülteciyi kabul ederek çok önemli bir başarı sağladığını düşünüyoruz.

KORONAVİRÜS SALGINI

Yine ikili konularımız var bizi meşgul eden. Korona pandemisi konusunda birlikte hareket etmek istiyoruz. Bazı hukuki vakalarla ilgili konuştuk. Bazı yurt dışı yasakları var kişilerle ilgili. Bu konuda görüşmelerimizi sürdürmek istiyoruz.

Geçen yıl yapılan bazı tartışmaları da geride bırakmak istiyoruz. Çok önem atfettiğimiz için ikili ilişkilerimizi kalıcı olarak ileriye dönük bir gelişme yönünde ilerletmek için çaba harcamak istiyoruz."