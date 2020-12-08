Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Macar mevkidaşı Peter Szijjarto, basın açıklamasında Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye'nin elinde olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Ankara’da görüşme gerçekleştirdi.

İki bakan, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE'NİN ELİNDE"

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto açıklamasında, uluslararası iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

ABi ile Türkiye ilişkilerinde iyileşme ve gelişme olmasını umut ettiklerini belirten Peter, göç sorununa da değindi.

Bu sorunun giderek ağırlaştığını söyleyen Szijjarto, yasa dışı göçe karşı olduklarını bildirerek "Türkiye 4 milyon göçmene ev sahipliği yapıyor, Türkiye bunu yapmasa öylesine büyük kitleler halinde Balkanlar üzerinden yüz binlerce yasa dışı göçmen Macaristan Güney sınırlarında belirecektir. İster beğensinler ister beğenmesinler, Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elindedir. " ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz VİDEO

"İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İSTEDİK"

AB ile ilişkileri geliştirmek istediklerini belirten Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ise "Türkiye olarak tam üyelik perspektifiyle ilişkilerimizi geliştirmek istedik. Bu böyle oldu mu hayır, bazen bizden kaynaklanmıştır bazen onlardan." sözlerini kullandı.

"YUNANİSTAN HİÇBİR ZAMAN DİYALOĞA YAKLAŞMADI"

AB'nin Yunanistan'la ilgili meselelerde dürüst bir arabulucu rolünü üstlenmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Yunanistan hiçbir zaman diyaloğa yanaşmadı. Biz her zaman aklı selim, olumlu hava yaratarak ilişkilerimiz geliştiririz. Sorunları ancak diyalog ve diplomasiyle çözeriz." değerlendirmesinde bulundu.

