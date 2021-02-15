Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gara'daki katliama ilişkin açıklama yaparak sorumluların PKK olduğunu dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Gara bölgesinde şehit edilen 13 Türk vatandaşımıza yönelik taziye mesajı, Türkiye'nin gündemine oturdu.

ABD tarafından yapılan açıklamada, "Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Söz konusu açıklamanın ardından birçok siyasi isimden peş peşe tepkiler gelirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD'DEN GERİ ADIM

Görüşmede ilk olarak Gara şehitleri ele alındı.

Çavuşoğlu, ABD tarafından son dönemde yapılan açıklamalardan duyulan rahatsızlığı dile getirdi.

İlk açıklamalarında terörle mücadeleye değinmeyerek adeta teröre destek olan ABD ise bu kez geri adım attı.

BLINKEN: SORUMLU PKK

Blinken, yaşanan hain saldırıyla ilgili başsağlığı dileklerinde bulundu ve bundan PKK'nın sorumlu olduğunu belirtti.

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL MESELELER GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede daha sonra ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alındı. Bazı bölgesel meseleler ile FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye, Doğu Akdeniz konularına da değinildi.

Ayrıca, Çavuşoğlu'nun Joe Biden yönetimiyle "açık ve samimi bir diyalog geliştirilmesi konusunda mutabık kalındığı" açıklandı.