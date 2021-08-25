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    Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
    • AA
    • 25.08.2021 - 00:18
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 00:32
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    Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmede Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemiş ve Türkiye'nin Afganistan tahliyelerine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

    1404 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

    Çavuşoğlu, bir yandan Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki çalışmaları sürdürürken diğer yandan Türk vatandaşlarının tahliyesi için diğer ilgili kurumlarla yakın iş birliği içinde çaba sarf ettiklerini belirterek, "Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan 1061'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerin vatandaşları." dedi.

    Mevlüt Çavuşoğlu, ABD li mevkidaşı Blinken la görüştü #1

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