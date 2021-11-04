Mevlüt Çavuşoğlu: ABD'nin S-400'e karşı çıkması müttefiklik ruhuna uymuyor

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin teklifi üzerine PKK/PYD/YPG, FETÖ ve S-400 konularının ele alınacağı bir çalışma grubu kurulacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na katıldı.

Bütçe sunumu önce gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasında süren temaslara değindi.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile geçen pazar yaptığı görüşmenin yapıcı bir atmosferde geçtiğini belirtti.

"S-400 KARŞITLIĞI MÜTTEFİKLİK RUHUNA AYKIRI"

Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin PKK/PYD/YPG'yle iş birliği, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve S-400 bağlantılı yaptırımlara ilişkin tutumunun müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığını dile getirdi.

"ORTAK ÇALIŞMA GRUBU KURULACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuları görüşmede açıklıkla vurguladığını söyleyen Çavuşoğlu, "Bu konuları ele alacak bir çalışma grubu kuracağız.

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"TEKLİF BIDEN'DAN GELDİ"



Daha önce de ABD'ye böyle bir teklifte bulunduğumuzu söylemiştik. Şimdi de bu teklif ABD tarafından, Biden tarafından geldi." dedi.

Çavuşoğlu, çalışma grubunun oluşturulması ve ele alınacak konularla ilgili kurum ve bakanlıkların çalışmaları yürüttüğünü de belirtti.