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- Mevlüt Çavuşoğlu: ABD'nin yaptırım kararı egemenlik haklarına saldırı
Mevlüt Çavuşoğlu: ABD'nin yaptırım kararı egemenlik haklarına saldırı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bir ülkenin tek taraflı aldığı karar. Türkiye'nin veya başka bir ülkenin egemenlik haklarına saldırı." dedi.
- AA
- 17.12.2020 - 10:33
- Güncelleme : 17.12.2020 - 10:35
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin yaptırım kararı hukuken de siyaseten de yanlış bir adım. Bir ülkenin tek taraflı aldığı karar. Türkiye'nin veya başka bir ülkenin egemenlik haklarına saldırı." dedi.
Çavuşoğlu, "ABD, Türkiye'nin beklentilerini karşılarsa ilişkiler normalleşebilir." diye konuştu.
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