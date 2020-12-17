Haberler

Gündem Haberleri

Mevlüt Çavuşoğlu: ABD'nin yaptırım kararı egemenlik haklarına saldırı

Mevlüt Çavuşoğlu: ABD'nin yaptırım kararı egemenlik haklarına saldırı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bir ülkenin tek taraflı aldığı karar. Türkiye'nin veya başka bir ülkenin egemenlik haklarına saldırı." dedi.