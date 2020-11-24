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    Mevlüt Çavuşoğlu: AB'nin yaptığı hataları anlamasını bekliyoruz

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'nin yaptığı hataları anlamasının ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değerin görülmesinin beklendiğini söyledi.
    • AA
    • 24.11.2020 - 10:25
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 11:14
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    Mevlüt Çavuşoğlu: AB'nin yaptığı hataları anlamasını bekliyoruz

    Dışişleri Bakanlığı ve bağlı kurumların TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, gerçekleşen 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

    AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyonda, Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu sunum yaptı.

    "AB'NİN HATASINI ANLAMASINI BEKLİYORUZ"

    Gündeme ilişkin mesajlar da veren Bakan Çavuşoğlu, "AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz." dedi.

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde AB'ye, "Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

    ABD İLE OLUMLU İLİŞKİLER MESAJI

    ABD'de seçimleri Joe Biden'ın kazanmasına da değinen Çavuşoğlu, "İlişkilerimizi iki ülkenin stratejik çıkarına olacak şekilde olumlu bir mecraya sokmak için gereken çabayı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

    Mevlüt Çavuşoğlu: AB nin yaptığı hataları anlamasını bekliyoruz #1

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