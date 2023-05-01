Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Sudan'dan tahliyeler tamamlandı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sudan'dan 1763 Türk'ün tahliye edilmesinin ardından tahliyeler tamamlandığını açıkladı.

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Sudan'da yaşanan çatışmalar sonucu ortaya çıkan bilanço ağırlaşıyor.

Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmaların ardından onlarca vatandaş hayatını kaybetti.

Bu süreçte Türkiye harekete geçti ve vatandaşlarını Sudan'dan çıkartmak için şartları uygun hale getirdi.

Çatışmaların yaşandığı bölgelerde ise Türk vatandaşları tehlikeli bölgeden çıkarmak üzere, 23 Nisan Pazar gününden bu yana operasyonlarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da yaptığı açıklamasında Sudan'daki tahliye sürecine yer verdi.

Bakan Çavuşoğlu, Sudan'dan 1763 Türk'ün tahliye edilmesinin ardından tahliyeler tamamlandığını duyurdu.

Gelecek taleplere ilişkin yeni tahliye olabileceğini açıkladı.

Tahliye uçağına saldırı düzenlenmişti

Tahliye gerçekleşirken, Reuters Haber Ajansı, Türk tahliye uçağına bir saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Paramiliter güç Hızlı Destek Güçleri'nin Vadi Seyidna Hava Üssü'nde bir Türk tahliye uçağını vurduğu.

Açıklamada, HDK 'nın Türk tahliye uçağına iniş sırasında ateş açtığı ve yakıt ikmal bölümünün hasar aldığı belirtildi.

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