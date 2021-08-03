Mevlüt Çavuşoğlu: Afet, gurur meselesi yapılacak bir şey değil

Mevlüt Çavuşoğlu: Afet, gurur meselesi yapılacak bir şey değil

Orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye'ye destek teklifinde bulunan Fransa, Almanya ve Yunanistan, çeşitli nedenlerle teklifini geri çekti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu; gündeminde yangın için ülkelerden yardım teklifleri vardı.

Çavuşoğlu, Avrupa'dan alevlerle mücadeleye ilişkin yardım telefonları aldıklarını söyledi.

"GURUR MESELESİ YAPMAYIZ"

"En çok ihtiyacımız olan uçak ve tonajlı su taşıyabilecek helikopterler." diyen Çavuşoğlu, afet döneminde yardımın gurur meselesi yapılacak bir durum olmadığının altını çizdi.

Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadelede gelen destekleri de açıklayan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu; İran, Azerbaycan, İspanya, Rusya, Katar ve Ukrayna'dan uçak geldiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu; Almanya, Fransa ve Yunanistan'ın önce destek teklifinde bulunduğunu ancak bu teklifi geri çektiklerini söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu: Afet, gurur meselesi yapılacak bir şey değil ViDEO

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"YARDIMI ELBETTE KABUL EDERİZ"

"Bir afet olduğu zaman biz Türkiye olarak başka ülkelere yardım ettiğimiz gibi, başka ülkelerin de bize yardım etmesini elbette kabul ederiz.

Yangının başlamasıyla beraber birçok komşu ülke, dost ve kardeş ülkeler ve Avrupa'dan ülkeler bizi aradılar. Biz nasıl yardımcı olabiliriz diye sordular. Biz de kendilerine sorduk, neler yapabilirsiniz?

"EN ÇOK İHTİYACIMIZ OLAN..."

Bizim en çok ihtiyacımız olan uçak ve tonajlı su taşıyabilecek helikopterler. Azerbaycan sağ olsun, hem eleman ve bazı araç gereçlerin yanı sıra bir de helikopter gönderdi.

Teklif geldiğinde, eğer ellerinde bu tür uçak ve helikopter varsa o bilgileri alıyoruz, Tarım ve Orman Bakanlığımıza iletiyoruz. Arkadaşlarımız incelemesini yapıyor.





"BAŞKA ÜLKELERİN YARDIMINDAN İNCİNMEYİZ"

Biz nasıl yardım ediyorsak başka ülkelerin bize yardım etmesine incinmeyiz. Bu, gurur meselesi yapılacak bir durum değildir. Bu bir afettir.

ALMANYA 2 HELİKOPTER GÖNDERECEĞİZ DEDİ SONRA VAZGEÇTİ

Halkımız, bazı siyasilerin manipülasyonlarına inanmasınlar. Kovalar dahil ihtiyaç olan malzemeler konusunda çalışıyoruz. Almanya'dan iki helikopteri gönderebileceklerine dair bilgi geldi. Daha sonra Almanya'ya başvuru yaptık. Sonra bugün gelen bilgiye göre Almanya da kendi helikopterlerini sel afeti olduğu bölgede kullanacağından gönderemeyeceğini söyledi.

HANGİ ÜLKELERDEN DESTEK GELDİ

Şu anda İran'dan, Azerbaycan'dan, İspanya'dan uçak geldi. Katar'dan uçakla teknik ekipman geldi. Rusya'dan 5 yangın söndürme uçağı geldi. Ukrayna'dan amfibi uçağı geldi.

Zorlu şartlarda tüm arkadaşlarımız mücadele ediyor. İnşallah hep birlikte üstesinden geleceğiz.

ROMANYA'NIN UÇAĞI UYGUN DEĞİLDİ

Romanya'nın uçağı vardı. Arkadaşlarımızın incelemesine göre bu uçak uygun değil, Romanya'ya çok teşekkür ediyoruz.

"FRANSA GÖNDEREMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Fransa gönderemeyeceğini, İspanya da yangın olabileceğini söyledi. Yani tekliflerini geri çekmiş oldular.

YUNANİSTAN, TEKLİFİNİ GERİ ÇEKTİ

Yunanistan'a teşekkür ediyoruz. Atina Büyükelçiliğimizi arayarak 'Size böyle bir öneride bulunduk, bizde de yangın olduğu için gönderemiyoruz' dediler. Kendilerine bize neden gönderemeyeceklerini söyledikleri için teşekkür ediyoruz.

"BUGÜN VE YARIN KRİTİK"

Elbette tüm orman çalışanlarımız, kahraman çalışanlarımız, diğer kurumlarımız, belediyelerimiz hep beraber bu mücadeleyi sürdürüyorlar. Bugün Isparta, Antalya, Serik bölgesi için tehdit olabilecek Sütçüler yangınına müdahale sürdürülüyor. Bugün ve yarın kritik gün. Rüzgar bakımından, yangının durdurulması bakımından kritik günler. Herkes elinden geldiği kadar yangının dağılmaması, kontrol altında alınması için çaba sarf ediyor. Biz de elimizden gelen desteği veriyoruz."