Mevlüt Çavuşoğlu Almanya temaslarının ardından açıklama yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya temaslarının ardından açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'ya giderek, mevkidaşı Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler birçok boyutu ile ele alındı.

Bölgesel konulara da yer verilen görüşmede Doğu Akdeniz, Türkiye-Avrupa birliği (AB) ilişkiler, keza Libya ve Suriye’deki gelişmeler, Afganistan’dan çekilme kararı sonrası neler yapılabileceği, Filistin gibi birçok önemli konu ele alındı.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şu açıklamaları yaptı:

"Salgına rağmen ikili ticaretimiz hızlı bir şekilde artıyor. Ve bu sene 40 milyar doların üstüne çıkacağımızı daha şimdiden görebiliyoruz. Pandemide aldığımız tedbirler ile tedarik zincirlerimizi biz ülke olarak koruyabildik. Ve önümüzdeki süreçte ekonomik ve ticari iş birliğimizi Almanya ile arttırmak istiyoruz."

"2020 yaz döneminde Almanya ile turizm alanında karşılıklı mutabakatımız iki taraf içinde müspet sonuçlar getirdi. Ve Alman dostlarımız da bunu teyit ediyorlar. Ocak ayında Mass ile de bu konuyu değerlendirdik. Şimdi birçok ülke, Avrupa’dan başka ülkelerde bu iş birliğimiz hakkında bizlerden bilgi alıyorlar."

"Biz, yine geçen pandemiye rağmen yaklaşık 1 milyon 200 bin Almanı ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Bu sene de aynı iş birliğini sürdürmeye çalışıyoruz. Tüm ülkelerde pandemi var, biz de Türkiye’de turizm sezonuna güvenli bir şekilde girebilmek için, elbette halkımızın güvenliğini de sağlamak için bazı ilave tedbirler aldık. 17 Mayıs’a kadar kapanma süreci var. Bunun da faydalarını da görmeye başladık."

"Diğer taraftan aşılama sürecimize de hız verdik. Ve bu aşılama sürecimizde şu anda halkımızın yüzde 26’sından fazlası aşılandı. Son günlerde Almanya’nın da aşılama konusunda önemli mesafe kat ettiğini görmekten mutluluk duyuyoruz.

Güvenli turizm programımızı bu sene ilave tedbirler getirdik. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliği içinde çalışıyor. Ve aşılama konusunda özellikle turizm bölgelerine ağırlık verdiğimiz gibi tüm turizm çalışanlarını, otellerde, restoranlarda, şoförler, havaalanlarında çalışanlar, aynı şekilde tur rehberleri dahil turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız."

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