Mevlüt Çavuşoğlu, Almaya'daki Libya konferansına katılacak

İkinci kez Libya konferansına ev sahipliği yapan Almanya'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunacağını açıkladı.

Almanya'nın başkenti Berlin, 1 buçuk yıl aradan sonra ikinci kez Libya Konferansı'na ev sahipliği yapacak.

Geçtiğimiz yıl liderler düzeyinde yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı konferans, bu kez Dışişleri Bakanları düzeyinde olacak.

2'nci Libya Konferansında ülkedeki barış çabalarında kaydedilen ilerleme ve istikrarın sürdürülebilmesi için atılacak adımlara odaklanılacak.

SEÇİM MESELESİ MASAYA YATIRILACAK

24 Aralık’ta yapılması planlanan Libya'daki seçimlerin hazırlıkları masada olacak.

YABANCI GÜÇLER VE PARALI ASKERLER MESELESİ

Ateşkes anlaşmasında yer alan yabancı güçlerin ve paralı askerlerin Libya’dan çekilmesi konusunun öne çıkması bekleniyor.

Libya hükümeti, konferansta ulusal uzlaşı ve ordunun birleştirilmesini de gündeme getirecek.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU KATILACAK

Libya Konferansı'nda Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.

Çavuşoğlu'nun toplantıya katılımına ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "Konferansta, Libya’da 24 Aralık’ta seçimlerle sonuçlanacak siyasi sürecin pürüzsüz şekilde ilerletilmesi üzerinde durulacaktır." denildi.

"ALMANYA'DAYIZ"

Konferansa yönelik Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Libya konulu 2'nci Berlin Konferansı'na katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Almanya'dayız." ifadelerini kullandı.

MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Daha sonra çeşitli konuları değerlendirmek üzere Almanya Dışişleri Bakanı'yla bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, "Almaya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’la Libya, göç ve gümrük birliği bağlamında AB ilişkilerimiz ile turizm konularını ele aldık." notunu kullanarak mevkidaşıyla fotoğraf paylaştı.





LİBYA KONFERANSI

Almanya, ilk olarak geçen yıl liderler düzeyinde Libya Konferansına ev sahipliği yapmıştı.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı.

Konferansta oluşturulan yol haritasının, Birleşmiş Milletler’in barış çabalarına katkı sunması hedeflenmişti.