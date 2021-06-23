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    Mevlüt Çavuşoğlu, Almaya'daki Libya konferansına katılacak

    İkinci kez Libya konferansına ev sahipliği yapan Almanya'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunacağını açıkladı.
    • AA
    • 23.06.2021 - 12:36
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 12:39
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    Mevlüt Çavuşoğlu, Almaya'daki Libya konferansına katılacak

    Almanya'nın başkenti Berlin, 1 buçuk yıl aradan sonra ikinci kez Libya Konferansı'na ev sahipliği yapacak.

    Geçtiğimiz yıl liderler düzeyinde yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı konferans, bu kez Dışişleri Bakanları düzeyinde olacak.

    2'nci Libya Konferansında ülkedeki barış çabalarında kaydedilen ilerleme ve istikrarın sürdürülebilmesi için atılacak adımlara odaklanılacak.

    SEÇİM MESELESİ MASAYA YATIRILACAK

    24 Aralık’ta yapılması planlanan Libya'daki seçimlerin hazırlıkları masada olacak.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Almaya daki Libya konferansına katılacak #1

    YABANCI GÜÇLER VE PARALI ASKERLER MESELESİ

    Ateşkes anlaşmasında yer alan yabancı güçlerin ve paralı askerlerin Libya’dan çekilmesi konusunun öne çıkması bekleniyor.

    Libya hükümeti, konferansta ulusal uzlaşı ve ordunun birleştirilmesini de gündeme getirecek.

    BAKAN ÇAVUŞOĞLU KATILACAK

    Libya Konferansı'nda Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.

    Çavuşoğlu'nun toplantıya katılımına ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "Konferansta, Libya’da 24 Aralık’ta seçimlerle sonuçlanacak siyasi sürecin pürüzsüz şekilde ilerletilmesi üzerinde durulacaktır." denildi.

    "ALMANYA'DAYIZ"

    Konferansa yönelik Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Libya konulu 2'nci Berlin Konferansı'na katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Almanya'dayız." ifadelerini kullandı.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Almaya daki Libya konferansına katılacak #2

    MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

    Daha sonra çeşitli konuları değerlendirmek üzere Almanya Dışişleri Bakanı'yla bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, "Almaya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’la Libya, göç ve gümrük birliği bağlamında AB ilişkilerimiz ile turizm konularını ele aldık." notunu kullanarak mevkidaşıyla fotoğraf paylaştı.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Almaya daki Libya konferansına katılacak #3

    LİBYA KONFERANSI

    Almanya, ilk olarak geçen yıl liderler düzeyinde Libya Konferansına ev sahipliği yapmıştı.

    Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı.

    Konferansta oluşturulan yol haritasının, Birleşmiş Milletler’in barış çabalarına katkı sunması hedeflenmişti.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Almaya daki Libya konferansına katılacak #4

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