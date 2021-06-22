Mevlüt Çavuşoğlu: Amacımız, tüm Afrika ülkelerinde büyükelçilik açmak

"Afrika'nın kalkınması için tüm imkanlarımızı seferber ettik" diyen Bakan Çavuşoğlu, kıta ile ilişkileri daha ileriye taşımak istediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine-Bissau'nun Ankara Büyükelçiliği'nin açılış törenine katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Gine-Bissau, Zimbabve ve tüm Afrika ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek için Afrika ülkelerinde ve Türkiye'de azim, kararlılık ve yol haritası olduğunu belirtti.

"TÜM AFRİKA ÜLKELERİNDE BÜYÜKELÇİLİK AÇMAK İSTİYORUZ"

Zimbabve ve Gine Bissau’nun Ankara’da büyükelçilik açmasıyla birlikte Ankara’daki Afrika ülkelerinin büyükelçilik sayısının 37’ye çıktığı bilgisini veren Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"13 yıl önce bu rakam sadece 10'du. 13 yıl içinde 27 yeni büyükelçilik Ankara'da açıldı. Bu da ilişkilerimizin geldiği noktayı gösteriyor. Bizim de amacımız tüm Afrika ülkelerinde büyükelçilik açmak. Şu anda 43 olan Afrika'daki büyükelçilik sayımızı yakında Gine Bissau da büyükelçilik açarak 44’e çıkaracağız."

Çavuşoğlu, Gine Bissau’nun Ankara Büyükelçiliği'nin açılış törenine katıldı ViDEO

"AFRİKA'NIN KALBİMİZDEKİ YERİ AYRI"

Ankara’da açılacak her büyükelçiliğe destek sağlayacaklarını aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Afrika’nın bizim kalbimizde ayrı bir yeri var. İlişkilerimizi eşitlik, ortaklık temelinde daha da güçlendirme arzusundayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Afrika'nın kalkınması için tüm imkanlarımızı seferber ettik." şeklinde konuştu.

"İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA İLERİ TAŞIYACAĞIZ"

Türkiye’de öğrenim gören yabancı öğrencilerin büyük bir bölümünün Afrikalı öğrencilerden oluştuğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Ekonomik iş birliğimizi de kazan-kazan anlayışıyla geliştirmek istiyoruz. İş insanlarımız, toplam değeri 70 milyar doları aşan projelerle Afrika'nın çehresini değiştiriyor. Ama biz bunları yeterli görmüyoruz. Afrika kıtasıyla ilişkilerimizi her alanda daha da ileri taşıyacağız." açıklamalarında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, ayrıca mevkidaşlarına Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür etti.