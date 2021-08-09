Yangından zarar görenlere sağlanacak desteklerden bahseden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Valilik, bugün ödeme yapacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Yangın Koordinasyon Merkezi'nde Basını Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu, Antalya'da yangından etkilenen mahalle sayısının 59, bina sayısının 3 bin 231, bağımsız bölümün ise 6 bin 359 olarak tespit edildiğini aktardı.

YANGINLARLA İLGİLİ SON DURUMU PAYLAŞTI

Kentteki yangınların tamamen söndürüldüğünü ifade eden Çavuşoğlu, "Ağır hasarlı binalar yıkılacak, yeni konutlar inşa edilecek. Az hasarlı binaların tamiri için destek verilecek." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu: Antalya'daki yangınların tamamı söndürüldü VİDEO



Çavuşoğlu, şunları söyledi:

400 KONTEYNER BÖLGEDE

"AFAD, 400 yaşam konteynerini bölgemize getirdi. 207'si kuruldu, bugün 31'i daha değişik mahallelere kurulacak.

1238 hanede eşya zararı var. Toplam 34 milyon 596 bin liralık zarar tespiti yapıldı. 93 araç hasar gördü, bunun 16'sı traktör, 4'ü teslim edildi, diğerleri de teslim edilecek.





43 MAHALLEDE 11 MİLYON LİRA ZARAR

Hayvancılıkla uğraşılan 43 mahallede 11 milyon lira zarar tespit edildi. Ayni ya da nakdi olarak birebir bu zararları karşılayacağız. 20 bin dekar tarım alanı etkilendi. Yanan zeytin, nar, narenciye, defne ve keçiboynuzu gibi bahçelerin yeniden tesisi yapılacak.

VALİLİK ÖDEME YAPACAK

Antalya'da 45 iş yeri bu yangında zarar gördü. Önemli bir kısmına Valilik tarafından bugün ödeme yapılacak."



