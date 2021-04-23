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    Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken ile görüştü

    Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştüğünü duyurdu.
    • DHA
    • 23.04.2021 - 23:46
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    Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    GÖRÜŞMEDEKİ HUSUSLARIN TAKİBİ

    Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Biden'le yapmış olduğu görüşmedeki hususların takibi amacıyla, bu akşam ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" denildi.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken ile görüştü #1

     

     

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