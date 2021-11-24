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    Mevlüt Çavuşoğlu, aralıkta BAE'ye gidecek

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aralık ayında Abu Dabi'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.
    • AA
    • 24.11.2021 - 18:00
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 18:18
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    Mevlüt Çavuşoğlu, aralıkta BAE'ye gidecek

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki anlaşma imza töreninde, gazetecilere açıklama yaptı.

    "ÇOK VERİMLİ BİR GÖRÜŞME OLDU"

    İki ülke arasında çok verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, aralıkta Abu Dabi'yi ziyaret edeceğini söyledi.

    Mevlüt Çavuşoğlu, aralıkta BAE ye gidecek #1

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