Mevlüt Çavuşoğlu: Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi

Mevlüt Çavuşoğlu: Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa’daki İslam ve yabancı düşmanlığına tepki gösterdi.

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatür paylaşımı Türkiye'nin gündemine oturdu.

Yapılan ırkçı paylaşıma peş peşe tepkiler gelirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuya ilişkin bir paylaşım yaptı.

"AVRUPA'NIN EZİK IRKÇILARI KENDİNİ GÖSTERDİ"

Bakan Çavuşoğlu, "Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa’nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık 'dur' demenin zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.