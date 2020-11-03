Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Viyana'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela F. Tunis ile bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada Avusturya'da yaşanan terör saldırısına değindi.

"SALDIRIYI LANETLİYORUZ"

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Avusturya'daki terör saldırısını lanetliyoruz. Terörden, terör saldırılarından çok çekmiş bir millet olarak terörün her türlüsüne karşıyız. İki vatandaşımız canlarını hiçe sayarak teröristlere müdahale etti.

Mevlüt Çavuşoğlu: Avusturya'daki terör saldırısını lanetliyoruz ViDEO



"KARDEŞLERİMİZ BİR TÜRK'ÜN YAPMASI GEREKENİ YAPTI"

İki kardeşimiz, bir Müslüman'ın ve bir Türk'ün yapması gerekeni yaptılar. Özellikle barış dinimiz İslam'ı suistimal edenlerin ideolojilerini yok etmek için mücadelemizi sürdürmemiz lazım."