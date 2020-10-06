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    Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan'a gitti

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya gelecek.
    • DHA
    • 06.10.2020 - 09:01
    • Güncelleme : 06.10.2020 - 09:01
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    Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan'a gitti

    Azderbaycan ile Ermenistan arasındaki Karabağ çatışmasında 10'uncu güne girilirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gitti.

    SON DURUM VE BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINACAK

    Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Azerbaycan’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi öngörülen Sayın Bakanımız, mevkidaşı Ceyhun Bayramov’la, Yukarı Karabağ’daki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak." denildi.

    Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan a gitti #1

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