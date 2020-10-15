Mevlüt Çavuşoğlu: Azerbaycan’ın haklı mücadelesinde hep yanında olduk

Mevlüt Çavuşoğlu: Azerbaycan’ın haklı mücadelesinde hep yanında olduk

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'a sağlanan desteğin sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada konuşma yapan Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara değindi.

"AZERBAYCAN'IN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çavuşoğlu, "Kardeş ülkeler olarak Azerbaycan'la dayanışma sergilememiz önem taşıyor. Türkiye olarak Azerbaycan’ın haklı mücadelesinde hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.