Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile telefonda görüşen Jeyhun Bayramov, ikili ilişkiler, Güney Kafkasya ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Jeyhun Bayramov ile görüşme gerçekleştirdi.

Telefon ile görüşen Dışişleri bakanları, ikili ilişkiler üzerinde durdu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise görüşmenin detayları aktarıldı.

"Güney Kafkasya ve Ukrayna'daki gelişmeler ele alınmıştır"

Bakanlık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede ikili ilişkiler, Türkiye ve Azerbaycan'ın dahil olduğu üçlü mekanizmalar, Güney Kafkasya ve Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır"