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    Mevlüt Çavuşoğlu, BAE Büyükelçiler Forumu’nda konuştu

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiler Forumu’na onur konuğu olarak hitabında iki ülkenin barış için birlikte çalışma iradesini vurguladığını söyledi.
    • DHA
    • 21.03.2022 - 14:50
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    Mevlüt Çavuşoğlu, BAE Büyükelçiler Forumu’nda konuştu

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gedli.

    Burada BAE Büyükelçiler Forumu’na katılan Çavuşoğlu, burada katılımcılara hitap etti.

    "BİRLİKTE ÇALIŞMA İRADEMİZİ VURGULADIK"

     

    Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Mevlüt Çavuşoğlu, “Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiler Forumu’na onur konuğu olarak hitap ettik. Barış ve istikrar için birlikte çalışma irademizi vurguladık” dedi.

    Çavuşoğlu ziyarete ilişkin daha önceki açıklamasında, “Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiler Konferansı’na hitapta bulunmak, ikili ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere Abu Dabi’deyiz” demişti.

     


    Mevlüt Çavuşoğlu, BAE Büyükelçiler Forumu’nda konuştu #1

    Mevlüt Çavuşoğlu, BAE Büyükelçiler Forumu’nda konuştu #2

    Mevlüt Çavuşoğlu, BAE Büyükelçiler Forumu’nda konuştu #3

    Mevlüt Çavuşoğlu, BAE Büyükelçiler Forumu’nda konuştu #4

    Mevlüt Çavuşoğlu, BAE Büyükelçiler Forumu’nda konuştu #5


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