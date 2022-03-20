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- Mevlüt Çavuşoğlu BAE'ye ziyarette bulunacak
Mevlüt Çavuşoğlu BAE'ye ziyarette bulunacak
- DHA
- 20.03.2022 - 16:44
- Güncelleme : 20.03.2022 - 17:26
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20-21 Mart tarihinde, Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ın davetine icabet edecek.
Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek olan Çavuşoğlu, 16'ncı BAE Büyükelçiler ve Diplomatik Misyon Temsilcileri Forumu'na onur konuğu olarak ağırlanacak.
BAKAN, ONUR KONUĞU OLARAK HİTAP EDECEK
Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti hakkında yapılan yazılı açıklamada ise "Sayın bakanımız, 20-21 Mart 2022 tarihlerinde Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ın davetine icabetle Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek ve 16'ncı BAE Büyükelçiler ve Diplomatik Misyon Temsilcileri Forumu'na onur konuğu olarak bir hitapta bulunacaktır.
Sayın bakanımızın ziyaret kapsamında BAE'li karşıtıyla da görüşerek ikili ve bölgesel konuları ele alması öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.