Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn'de mevkidaşı ile görüşecek

Körfez ülkeleriyle iyileşen ilişkilerin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 30-31 Ocak tarihlerinde Bahreyn'e yapacağı ziyaretle daha da kuvvetlenmesi bekleniyor.

Körfez ülkelerinde daha önceki yıllarda meydana gelen kriz ortamlarının ardından yeni bir döneme geçiş yapılıyor.

Müzakere ve diyalog yoluyla Körfez ülkeleriyle bağlantılarını kuvvetlendiren Türkiye, bölgedeki ülkelerle ilişkilerini iyileştirmek için yeni adımlar atıyor.

Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı düzeyinde çeşitli görüşmeler için programlar yapılıyor.

KÖRFEZ ÜLKELERİYLE İLİŞKİLER KUVVETLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı adımlarla ekonomik ve ticari ilişkiler noktasında oldukça güçlü bir işbirliği yakalanan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinin planlanmasının yanında, diğer Körfez ülkeleriyle görüşmeler de sürüyor.

Suudi Arabistan ziyareti için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şubat ayına program yapmasıyla beraber, Dışişleri Bakanlığı düzeyinde diplomatik temaslar da devam ediyor.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, BAHREYN'E GİDECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bahreyn'e yapacağı ziyaret ile iki ülke arasında da yeni bir dönem başlayacak.

30-31 Ocak tarihleri arasında Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani'nin davetine icabet edecek olan Bakan Çavuşoğlu, bölgesel ve uluslararası konularda mevkidaşı ile fikir alışverişinde bulunacak.

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani'nin davetine icabetle 30-31 Ocak 2022 tarihlerinde Bahreyn Krallığı’nı ziyaret edecektir. Ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, Bahreyn'le ikili ilişkilerimizin yanısıra bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ORTAK ÇIKAR GÖZETİMİ

Görüşmelerde ortak çıkar anlayışı ön plana çıkarken, Türkiye ziyaretinde bulunacak Bahreyn Kralı için hazırlıklar da değerlendirmeye alınacak.

Ekonominin ve ticari ilişkilerin ön planda olduğu bu görüşmelerde, Türkiye'nin üretim kapasitesi, ulaşım ve nakliye avantajlarının değerlendirilmesi bekleniyor.