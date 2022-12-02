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    Mevlüt Çavuşoğlu: Barış için çabalarımızı sürdüreceğiz

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşının barış sonuçlandırılması için çalışmaların süreceğini dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 17:18
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    Mevlüt Çavuşoğlu: Barış için çabalarımızı sürdüreceğiz

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İtalya'da düzenlenen 8. Akdeniz Diyaloğu Forumu “Özel Diyalog” Oturumu'na katıldı.

    Çavuşoğlu burada soruları yanıtlarken Türkiye'nin dış politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşının barış sonuçlandırılması için çalışmaların süreceğini dile getirdi.

    Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

    "(Rusya-Ukrayna Savaşı) İlkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı düşünüyorum. Pes etmeyeceğiz, çabalarımızı sürdüreceğiz.

    Avrupa sınırı Yunanistan ile başlamıyor. Ermenistan, Azerbaycan ve Kazatistan'ın bir kısmı da Avrupa'da sayılıyor.

    Avrupa'nın sınırı Tükiye'den başlıyor. Avrupa yalnız kriz zamanı değil, nomal zamanda da Türkiye'nin önemini anlamalı.

    Türkiye, 9 binden fazla yabancı teröristi teslim etti. Terörle mücadelede diğer birçok ülkeden fazla iş yaptık.

    Ukrayna topraklarının yasa dışı ilhakını kabul etmedik, Boğazları Rus gemilerine kapattık. Ukrayna'da bile AB bize danışmadı. AB ne zaman bize ihtiyaç duysa ulaşıyor ama Türkiye'nin rolünü kabul etmeleri gerekiyor.

    İsrail, Filistin konusundaki tutumumuzun değişmeyeceğini biliyor."

    Ayrıntılar geliyor..


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