Kızılcahamam kampında spor ayakkabılarını giyen Bakan Çavuşoğlu, basın mensupları ile voleybol oynadı.

Ankara Kızılcahamam’da, AK Parti İstişare ve Değerlendirme Kampı’nda bulunan Mevlüt Çavuşoğlu yoğun diplomasiye ve siyasete kısa bir ara verdi.

Spor ayakkabılarını giyen Bakan Çavuşoğlu, kampın yakınındaki spor tesislerinde basın mensupları ile bir araya geldi.

Fakat bu kez Bakan Çavuşoğlu, alışılmışın aksine basın mensupları ile voleybol oynadı.

Skor tutulmadı, hatıra fotoğrafı çekildi

Sahaya file gerildi, 2 takım oluşturuldu. Isınma turlarının ardından başlayan maçta, Bakan Çavuşoğlu ile basın mensupları eğlenceli anlar geçirdi.

Skor tutulmayan maçın sonunda, hatıra fotoğrafı çekildi.

Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarıyla voleybol oynadı VİDEO



Birçok konu başlıklarını ele alıyor

Söz konusu kamp, koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir gerçekleştirilemiyordu.

AK Parti İstişare ve Değerlendirme kampının 30’uncusundaki toplantılarda 2023 seçimlerinden ekonomiye, tarımdan enerjiye, dış politikadan terörle mücadeleye kadar birçok konu başlığı ele alınıyor.