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Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Kıbrıs, Libya ve Yukarı Karabağ meselelerini ele aldı.
- DHA
- 19.11.2020 - 17:56
- Güncelleme : 19.11.2020 - 18:03
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki Bakan arasındaki görüşmede, Kıbrıs, Libya ve Yukarı Karabağ meseleleri görüşüldü.