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    Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Kıbrıs, Libya ve Yukarı Karabağ meselelerini ele aldı.
    • DHA
    • 19.11.2020 - 17:56
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 18:03
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    Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İki Bakan arasındaki görüşmede, Kıbrıs, Libya ve Yukarı Karabağ meseleleri görüşüldü.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ile görüştü #1

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