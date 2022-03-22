Mevlüt Çavuşoğlu: Bizim için Halep ve Harkov'da dökülen kanlar birdir

Mevlüt Çavuşoğlu: Bizim için Halep ve Harkov'da dökülen kanlar birdir

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 48. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gerçekleştirdiği konuşmasında, Bizim için Harkov'da dökülen kan da Halep'de dökülen kan da bir" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Pakistan’ın başkenti İslamabad’da başladı.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasında Ukrayna'da yaşanan insanlık dramına değindi.

ÇİFTE STANDARTA DİKKAT ÇEKTİ

Buradaki konuşmasında yapılan çifte standarta dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, "Burası Orta Doğu değil. Neden kan dökülüyor." diyenleri eleştirdi.

"HARKOV'DA DÖKÜLEN KAN DA, HALEP'TE DÖKÜLEN KAN DA BİR"

Çavuşoğlu'nun açıklamalarında, "Bizim için Harkov'da dökülen kan da Halep de dökülen kan da bir. Çünkü bizim medeniyetimiz bunu buyuruyor." ifadesine vurgu yaptı.

ORTAK BAŞARI VURGUSU

Birlik olunduğunda muvaffak olunacağını ifade eden Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından geçen hafta Christchurch terör saldırısının yıl dönümünün Uluslararası İslam Karşıtlığıyla Mücadele Günü kabul edilmesini ortak başarı olarak niteledi.

FİLİSTİN İÇİN KABUL EDİLEN BM KARARI

Çavuşoğlu, 2018'de Filistin konusunda kabul edilen tarihi BM Genel Kurul kararının bir başka başarı olduğunu ifade ederek 2011'de BM İnsan Hakları Konseyi tarafından kabul edilen ayrımcılıkla mücadele kararının da yine birliklerinin sonucu gerçekleştiğini kaydetti.

"ÜMMET OLARAK TEK SES OLURSAK HER ENGELİ AŞARIZ"

İİT'nin ortak davalar için var olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "İİT'nin vazifesi İslam dünyasının bu davalarımızda ortak sesi olmak. Ümmet olarak tek vücut olursak karşımıza çıkan her engeli aşarız." dedi.

Çavuşoğlu, dünyanın zor günlerden geçtiğine dikkati çekerek Avrupa'daki savaşın herkesi etkilediğini söyledi.

"İSLAM'IN 14 ASIRLIK KÜLTÜRÜ YENİDEN KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR"

Çıkarların insani değerlerin önüne geçtiği ve ahlaki değerlerin zayıflatılmaya çalışıldığı bir dönemde yaşadıklarına işaret eden Çavuşoğlu, "Mutluluğu tüketimle özdeşleştiren bir anlayış. Tabiatı tahrip eden bir tüketim hırsı. İslam’ın 14 asırlık kültürü, sanatı, medeniyeti, ilim ve irfanı yeniden keşfedilmeyi bekliyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu Kudüs, Şam, Halep ve Kabil gibi İslam medeniyetinin klasik merkezlerinin tahrip olduğunu ve kimliklerini yitirdiğini vurgulayarak birçok İslam ülkesinin adının savaş, terör, acı ve katliamlarla anılır olduğunu anımsattı.

"KEŞMİR'DE KARDEŞLERİMİZİN HAKLARI İHLAL EDİLİYOR"

İşgal altındaki Kudüs-ü Şerif'te asırlardır nesilden nesle geçen mülklere zorla el konulduğunu belirten Çavuşoğlu, "Batı Trakya'da 7 asırdır, Kıbrıs'ta 5 asırdır ezan-ı Muhammedi'yi canlı tutan Müslüman Türkler 21. yüzyılda temel haklarından mahrum. Keşmir'de kardeşlerimizin temel hakları ihlal ediliyor." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Avrupa'da İslam düşmanlığının yükseldiğini belirterek şöyle devam etti:

"Çin’de Uygur Türkleri ve diğer Müslümanlar dini haklarını ve kültürel kimliklerini korumada zorluklarla karşı karşıya. En fazla Müslümana ev sahipliği yapan ülkelerden biri olan Hindistan’da başörtüsü hakkı reddediliyor. Rohingyalar artık dünyanın dikkatini bile çekmiyor."

"ÖNCE KENDİMİZİ HESABA ÇEKMEMİZ LAZIM"

İslam dünyasının içinde bulunduğu durumun sorumlusunun kim olduğunu sorgulayan Çavuşoğlu, "Başkalarını suçlamak en kolay iş. Peki bu neyi değiştiriyor? Önce kendimizi hesaba çekmemiz lazım. Peygamber Efendimiz, müminlerin bir vücuda benzediğini, vücudun bir yeri hasta olduğu zaman diğer uzuvların da bundan rahatsız olduklarını söylüyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, İslam aleminin Saraybosna'dan Urumçi'ye, Bahçesaray'dan Sana'ya, Mali'den Moro'ya çeşitli dertlerden muzdarip olduğunu belirterek geri kalanların bu rahatsızlığı duyup duymadığını sorguladı.

"UYGUR TÜRKLERİNİN DURUMUNU GÖRMEZDEN GELMEK DOĞRU MU"

Türkiye ile anlaşmazlıkları var diye Kıbrıs'taki, Batı Trakya'daki Müslümanların haklarına sahip çıkmaktan geri durmanın hakkaniyetli olup olmadığını sorgulayan Çavuşoğlu, "Cammu-Keşmir’in statüsünü ve demografisini değiştirme girişimlerine göz yummak doğru mu? Uygur Türklerinin durumunu görmezden gelmek doğru mu?" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Müslüman devletlerin bu ülkelerle sorun yaşamalarını istemediğini ifade ederek tersine iyi ilişkilerin Müslüman toplumların durumunu iyileştirmek için kullanılması gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 51. Toplantısı'na ev sahipliğini yapmayı arzu ettiklerini dile getirdi.