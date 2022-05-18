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    Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Merkezi'nde konuştu

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-16 satışı konusundaki görüşmelerin olumlu seyrettiğini söyledi.
    • 18.05.2022 - 22:30
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 23:18
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    Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Merkezi'nde konuştu

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmeye de değindi.

    "F-16 satışı görüşmeleri olumlu seyrediyor"

    Blinken ile Stratejik Mekanizma kapsamında "çok pozitif" bir görüşme yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında F-16 satışı konusundaki görüşmelerin olumlu seyrettiğini ve çalışmaların devam edeceğini belirtti.

    "Blinken, Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi için gerekli mesajların verileceğini söyledi"

    NATO’ya üye olmak isteyen ülkelerin Türkiye’yi hedef alan terör örgütlerine desteğinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Blinken'ın Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda "Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için gerekli mesajları vereceğini" söylediğini aktardı.

    Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Merkezi'nde konuştu VİDEO

    Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Merkezi nde konuştu #1

    Miçotakis'in ABD Kongresi'nde alkışlanması soruldu

    Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in ABD Kongresi’nde alkışlanması sorulan Bakan Çavuşoğlu, Miçotakis'in Kıbrıs hakkındaki açıklamalarına atıfta bulundu.

    "Bizim için bir önemi yok"

    “55 yıldır Kıbrıs’ta tüm planları ve çözüm önerilerini kimin reddettiğini biliyoruz” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu,  “Kimin nerde alkışlandığının bizim için bir önemi yok” dedi.

    Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Merkezi nde konuştu #2


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