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    Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ukrayna-Rusya Savaşı ve bölgesel konuları ele aldı.
    • 18.05.2022 - 20:11
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    Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

    BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Türkiye'ye çok taraflılığa verdiği destek ve BM'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

    Son gelişmeler ele alındı

    AA'nın haberine göre Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularının da görüşüldüğü ifade edildi.

    Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü #1


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