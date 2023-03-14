Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahıl Anlaşması'nın uzatılması konusunu ele aldı.

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşta 1 yıl geride kaldı.

Dünyanın en büyük tahıl ambarı olarak görülen iki ülkenin savaşı, gıda krizini tetikledi.

Yaşananların ardından Türkiye'nin devreye girmesiyle İstanbul'da 'Tahıl Koridoru anlaşması' imzalandı.

Özellikle gıdaya ulaşma anlamında sorun yaşayan ülkeleri rahatlatan anlaşmanın tarihinde ise sona gelindi.

Rusya ve Ukrayna kabul etti

18 Mart'ta sona erecek Tahıl Koridoru Anlaşması'nın geleceği merak edilirken, Rusya ve Ukrayna'dan olumlu açıklamalar geldi.

İki taraf da anlaşmanın uzatılmasını onayladı.

Bakan Çavuşoğlu, Guterres ile anlaşmanın uzatılmasını görüştü

Bu gelişmelerin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmede Tahıl Anlaşması'nın uzatılması konusu ele aldı.