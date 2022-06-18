Petrol
113.61
-5.17%
Euro
18.1855
-0.49%
Dolar
17.325
0.15%
Altın
1.024
-0.85%
Borsa
2533
1.93%
Bitcoin
337.071
-6.75%
BTXN Coin
7.89
-4.71%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Mevlüt Çavuşoğlu: Bosna Hersek’te yeni bir ihtilafa izin veremeyiz

    Mevlüt Çavuşoğlu: "Bosna Hersek’te yeni bir ihtilafa izin veremeyiz. Herkesin bu konuda sorumlu davranması lazım."
    • 18.06.2022 - 17:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mevlüt Çavuşoğlu: Bosna Hersek’te yeni bir ihtilafa izin veremeyiz

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği  Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında mevkidaşı Bisera Turkovic ile yüz yüze ve heyetler arası görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

    Çavuşoğlu: "Bosna Hersek’te yeni bir ihtilafa izin veremeyiz. Herkesin bu konuda sorumlu davranması lazım" dedi.

    Ayrıntılar geliyor...


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin milyoneri Esra işin sırrını açıklıyor!
    Btcrobo

    Bitcoin milyoneri Esra işin sırrını açıklıyor!

    Beyazıt Öztürk’ün yeni işi
    Magazin

    Beyazıt Öztürk’ün yeni işi

    Sağlık personeli ek ödemeleri hesaplandı
    Ekonomi

    Sağlık personeli ek ödemeleri hesaplandı

    Görüş Bildir