Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın çekilmesinin ardından Buça'dan gelen sivillerin hedef alındığına yönelik görüntülerin müzakere görüşmelerini gölgelediğini söyledi.

Brüksel'de 2 gün süren NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıların ardından değerlendirmelerde bulunurken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Buça'dan gelen görüntüler müzakereleri gölgeledi"

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna-Rusya savaşında son yaşanan gelişmelere değindi.

Çavuşoğlu,"Buça'dan ve İrpin'den gelen görüntüler elbette müzakereleri gölgeledi. Daha doğrusu oluşan göreceli pozitif atmosferi gölgeledi.

Mevlüt Çavuşoğlu: Buça'dan gelen görüntüler müzakereleri gölgeledi ViDEO



"Her şartta müzakerelerin sürmesi gerekiyor"

Ancak her şartta yine müzakerelerin sürmesi gerekiyor, Zelensky'nin de söylediği gibi 'Bir Ukraynalı olarak müzakere yapmamam lazım ama bir cumhurbaşkanı olarak müzakereleri sürdürmem gerekiyor' dedi.

Bu zorlu şartlarda da müzakereleri devam ettirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Dünden bu yana ikili görüşmelerimiz de oldu." dedi.

"Türkiye her zaman hukuktan yana"

Türkiye'nin barış sürecindeki rolüne dikkat çeken Çavuşoğlu, "Türkiye her zaman uluslarası hukuktan yana ilkeli bir tutum sergiliyoruz Türkiye hiçbir zaman başka ülkelerin çıkarlarını destekleyen tutumda olmamıştır. İnşallah bu savaş elbette geçer, sonrasında da Türkiye'nin oynadığı rolü inşallah müttefiklerimiz unutmaz.

Olası Putin-Zelensky zirvesi

Özellikle İstanbul'da biliyorsunuz Ukrayna, Rusya tarafına bir belge verdi ve Rus tarafı Putin'e ileteceklerini söyledi. Burada 2 senaryo var. Birinci senaryoda, burada mutabakata vardıktan sonra önce dışişleri bakanları bir araya gelecek sonra liderler bir araya gelecek.

İkinci senaryoya göre ise liderler ve dışişleri bakanları aynı anda bir araya gelecekler, Cumhurbaşkanımızın huzurunda belgeyi imzalayacaklar.





"Türkiye ev sahipliği yapmak istiyor"

Türkiye olarak böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak istediğimizi söyledik presnip olarak her ülke de buna sıcak baktı. Görüşme sonrası Rusya, Kiev bölgesinden çekildikten sonra Kiev Büyükelçiliğimizi gönderdik.

Zaten tamamen kapatmamıştık. Odessa Başkonsolosluğumuz da Moldova'ya daha yakına göndermiştik. Yarın da Odessa Başkonsolosluğumuzu geri göndereceğiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Savaşı nasıl durdurabiliriz oturumu"

"Ortaklarımızla bu toplantının düzenlenmesi önemliydi. Son oturumu ise Ukrayna'ya nasıl yardım edebiliriz, bu savaşı nasıl durdurabiliriz bunları konuşmak için düzenlediğimiz bir oturum oldu.

Toplamda 3 oturuma katıldık. Türkiye olarak özellikle Ukrayna konusunda bir taraftan ilkeli tavır sergilerken diğer taraftan sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu savaşı durdurmak için sarf ettiğimiz çabalar hakkında bilgi verdim.

Görüştüğümüz tüm muhataplarımız ve oturumlarda da birçok müttefikimiz Türkiye'nin oynadığı bu rolden dolayı duydukları memnuniyeti bir kez daha dile getirdiler.

Cumhurbaşkanı'nın Gürcistan ziyareti

Gürcistan'ın yeni dışişleri bakanı ile de görüştük. Kendisini tebrik ettik. Gürcistan da komşumuz, ilişkilerimiz de çok iyi. Cumhurbaşkanımızın da bu yıl Gürcistan'ı ziyaret etme planı var. Yine İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile de görüştük.

Mariupol'den tahliyeler

Denizden tahliye konusunda hem Ukrayna hem de Rusya tarafı ile görüşmelerimiz sürüyor. Mairupol'de halen 30 civarında vatandaşımızın da refakatçisinin olduğunu biliyoruz. İnşallah onları da güvenle çıkaracağız.

Dediğim gibi Buça'daki görüntüler gölge düşürdü. Ama müzakereler devam ediyor. Biz bu konuda üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. En çok müzakereler konusunda Türkiye'ye güvendiklerini de söylediler.

Biz de bir an önce kalıcı ateşkes ve güvenlik garantileri anlaşmasının imzalanmasının gerektiğini söyledik. Sonuçta gerek toplantlar gerekse ikili görüşmeler bakımından verimli bir NATO Dışişleri Bakanları toplantısı geçirdiğimizi söyleyebilirim.

ABD'nin F-16 mektubu

Özellikle F-16'ların Türkiye'ye verilmesi ve Türkiye'nin oynadığı rolün önemine değinilmesi önemli. ABD de esasen Türkiye'ye heop böyle baktı. Bazı konularda görüş ayrılıkları oldu.

Bizim de rahatsız olduğumuz konular var. Özellikle Suriye konusunda ABD'nin YPG'ye silah desteğini sürdürmesi... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 18 Mayıs'ta beni Washington'a davet etti.

İlişkileri norallleştirme konusunda adımlar atıyoruz. İlerleyen günlerde de atacağız. Biz mevcut maslahatgüzarımızın süresi dolduğu için başka arkadaşımızı gönderdik. Karşılıklı büyükelçilikleri atama kararı aldığımız zaman da elbette adım atarız."