Mevlüt Çavuşoğlu: Bugün, düne göre daha iyiyiz

Mevlüt Çavuşoğlu: Bugün, düne göre daha iyiyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Manavgat'taki yangınla ilgili yaptığı açıklamasında "Bugün düne göre daha iyiyiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'ta devam eden yangın ile mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, "Bugün düne göre daha iyi durumdayız. Yangının daha ileriye gitmesini havadan ve karadan müdahaleler sayesinde durdurduk" diye konuştu.

"YARIN TAMAMEN KONTROL ALTINA ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, rüzgarın azalmasına ilişkin ise, "Bugün güçlü olduğu halde durdurmayı başardık. Yarın tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu: Bugün, düne göre daha iyiyiz VİDEO

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"RÜZGAR HIZINI KESECEK"

Bakan Çavuşoğlu, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Havadan ve karadan 1832 araçla yangına müdahale ettik. Aynı şekilde 6 bin 511 kişi sahada yangınla mücadele etti. (Antalya'daki yangınlar) Bugün hava unsurlarımız 1650 sorti yaptılar. Bugüne kadar 770 vatandaşımız yaralandı, etkilendi. 757'si taburcu edildi, 6 vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeleri yok. Yarın için daha umutluyuz. Rüzgar hızını yarın kesecek."